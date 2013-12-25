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انتهت - الدوري المصري .. أنطوي يخطف القناة

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انتهت - الدوري المصري .. أنطوي يخطف القناة انتهت - الدوري المصري .. أنطوي يخطف القناة

تغطية حية ومباشرة يقدمها لكم FilGoal.com لمباريات الأسبوع الأول بالدوري المصري.

محمد سالم يسجل الهدف الأول للمقاولون في شباك إنبي في الدقيقة 11.

صلاح الدين سعيد يتقدم لوادي دجلة في شباك اتحاد الشرطة.

جون أنطوي يسجل الهدف الأول للإسماعيلي في شباك القناة في الدقيقة 35.

خالد قمر يتعادل لاتحاد الشرطة مع وادي دجلة 1-1.

نهاية الشوط الأول في جميع المباريات

ألمنيا 0 - 0 الحدود

دجلة 1-1 اتحاد الشرطة

الإسماعيلي 1-0 القناة

المقاولون 1-0 إنبي

خالد قمر يضيف الهدف الثاني لاتحاد الشرطة في الدقيقة 55.

ألمنيا يسجل هدفين متتاليين في شباك حرس الحدود عن طريق عمرو محسن ومحمد رمضان في الدقيقتين 68 و71.

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