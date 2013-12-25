العجوز: الإسماعيلي حقق هدفه ومازال هناك الأفضل

أكد أحمد العجوز المدير الفنى لفريق الإسماعيلي أن فريقه استطاع أن يحقق هدفه بالفوز وحصد الـ3 نقاط رغم أن الآداء مازال يحتاج أن يتطور أكثر.

وقال العجوز بعد المباراة "لابد أن نعذر اللاعبين على تلك البداية بعد طول فترة التوقف للمباريات الرسمية، ولكن مع الوقت سوف يكون القادم أفضل من ناحية الأداء".

وأضاف "اللاعبين يستحقوا التحية على الحماس الذي لعبوا به المباراة وهذا ما عكسه تحقيق اللاعبين لهدف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء".

وتابع "سنركز في القادم على تدريب اللاعبين على الاستفادة من الفرص التي تتاح لهم حتى لا تتأثر نتائج الفريق سلبا بسبب تلك الفرص المهدرة".

وكان الإسماعيلي قد خطف فوزا قاتلا على حساب القناة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق مهاجمه الغاني جون أنطوي.