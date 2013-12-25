مفاوضات بين" سلفاكير ومشار" بأديس أبابا الثلاثاء المقبل

قالت مصادر حكومية بجنوب السودان، إن مفاوضات مباشرة ستبدأ بين أطراف الصراع بدولة الجنوب يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت وساطة "الإيجاد".

وأكد مصدر مسئول بحكومة جوبا لشبكة الشروق السودانية اليوم الأربعاء، أن كلا من الرئيس سلفاكير ونائبه المعزول مشار، وافقا على الدخول فى مباحثات مباشرة "بأديس أبابا" يوم الثلاثاء القادم، بعد اتصالات أجراها وزير الخارجية الأميركى جون كيرى بالرجلين.

وقد دعا مجلس السلم والأمن الأفريقى لعقد جلسة طارئة على مستوى رؤساء دول الاتحاد الأفريقى لمناقشة الصراع بجنوب السودان.