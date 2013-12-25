أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مفاوضات بين" سلفاكير ومشار" بأديس أبابا الثلاثاء المقبل

Google+ Print
مفاوضات بين" سلفاكير ومشار" بأديس أبابا الثلاثاء المقبل مفاوضات بين" سلفاكير ومشار" بأديس أبابا الثلاثاء المقبل

قالت مصادر حكومية بجنوب السودان، إن مفاوضات مباشرة ستبدأ بين أطراف الصراع بدولة الجنوب يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت وساطة "الإيجاد".

وأكد مصدر مسئول بحكومة جوبا لشبكة الشروق السودانية اليوم الأربعاء، أن كلا من الرئيس سلفاكير ونائبه المعزول مشار، وافقا على الدخول فى مباحثات مباشرة "بأديس أبابا" يوم الثلاثاء القادم، بعد اتصالات أجراها وزير الخارجية الأميركى جون كيرى بالرجلين.

وقد دعا مجلس السلم والأمن الأفريقى لعقد جلسة طارئة على مستوى رؤساء دول الاتحاد الأفريقى لمناقشة الصراع بجنوب السودان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365