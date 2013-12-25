مركز ساويرس للكبد يجرى فحوصا مجانية للكشف عن مصابى فيروس سى بالسويس

أعلن مركز علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات السويس والمعروف باسم "مركز ساويرس للكبد"، فحص جميع مواطنى السويس مجاناً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "C".

قال الدكتور عزمى مدير مركز إن فكرة الحملة بفحص جميع المواطنين بالسويس مجانا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس " C "، تم عرضها على اللواء العربى السروى محافظ السويس ورحب بها على الفور.

وأوضح أنهم يهدفون للكشف عن أى حالة مصابة دون معرفة من المواطنين فضلا عن عمل حصر لأعداد المصابين من أعمار من 18 عاما فيما فوق.

أضاف عزمى لـ " اليوم السابع " أنه لا يوجد أى حصر للمصابين بالسويس، وأنهم يهدفون خلال هذه الحملة معرفة أعداد المصابين بالمحافظة، موضحا أن أى شخص سوف يثبت إصابته سيتم إبلاغه شخصيا دون غير وسيتم علاجه عن طريق المركز .

يذكر، أن المركز تم إنشاؤه من قبل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة بدعم من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فى إطار برتوكول التعاون المبرم بين محافظة السويس واللجنة القومية وشركة أوراسكوم ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

ويعد مركز السويس هى الوحدة رقم (22) على مستوى محافظات مصر التى يتم إنشائها من قبل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى إطار المشروع القومى للتصدى للفيروسات الكبدية حيث تم علاج نحو 200 ألف مريض بالالتهاب الكبدى الفيروسى (سي) على نفقة الدولة من خلال تلك الوحدات المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتتبع هذه الوحدة اللجنة القومية من حيث المتابعة والإشراف الفنى والمالى والإدارى .

يذكر أن مركز " ساويرس " قام اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس السابق بافتتاحه فى 10 يونية 2012 ، وتم إعادة افتتاحه مرة أخرى بشكل كامل من قبل اللواء سمير عجلان 20 يونية 2013 .