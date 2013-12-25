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بروس: طريق جدو مسدود

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بروس: طريق جدو مسدود بروس: طريق جدو مسدود

اعترف ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي أن طريق محمد ناجي "جدو" مهاجم الفريق مع النمور أصبح صعبا.

وانتقل جدو إلى هال سيتي في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من الأهلي لكنه لم يشارك مع الفريق سوى لدقائق معدودة طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال بروس في تصريحات أبرزتها صحيفة "هال ديلي ميل": "إنها فترة محبطة لجدو لأن روبرت كورين داني جراهام ويانيك ساجبو يقدمون أداء جيدا، ولذلك فطريق جدو مسدود نحو التشكيل الأساسي".

جدو يلعب مع النمور بعقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم، لكن هال سيتي يملك إمكانية فسخ العقد في يناير، وإعادة اللاعب لناديه الأصلي، الأهلي.

وقال هادي خشبة منسق لجنة الكرة بالأهلي قبل أيام: "هال سيتي أرسل لنا خطابا، واكد انه سيحسم موقفه من جدو يوم 10 يناير المقبل".

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