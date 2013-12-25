حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام والرياح معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا ظهرا مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر خاصة على المناطق الداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

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> الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 28 كم/ساعة على اليابس وشمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 32 كم/ساعة فوق البحر بوجه عام .

البحر متوسط الموج ليلا والموج بارتفاع قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى خمسة أقدام بالعمق .

يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة السادسة وخمس دقائق مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثانية عشرة و 58 دقيقة ظهرا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا ..

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 24 13 80 20.

> دبي 23 15 75 20.

> الشارقة 24 11 85 25.

> عجمان 23 13 75 25.

> أم القيوين 23 10 80 25.

> رأس الخيمة 24 08 80 20.

> الفجيرة 23 14 75 30.

> العين 23 12 70 25.

> ليوا 23 11 85 25.

> الرويس 22 16 80 30.

> السلع 22 16 80 30.

> دلما 22 18 70 30.

> طنب الكبرى 21 17 80 35.

> طنب الصغرى 21 17 80 30.

> أبوموسى 21 17 80 30.