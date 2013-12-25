عمرو موسي ضيف الإذاعة المصرية..غدا

كتب : رانيا محمود منذ 6 دقائق

تستضيف الإذاعة المصرية في الخامسة والنصف مساء غد الخميس عمرو موسى رئيس لجنة صياغة الدستور، الذي يحل ضيفا على الإذاعة المصرية بشبكاتها الرئيسية "البرنامج العام" و"الشرق الأوسط" و"الشباب والرياضة" و"صوت العرب" وكذلك الإذاعات المحلية في حوار خاص عن الدستور الجديد، وحقوق الفئات الضعيفة والمهمشة والمرأة والطفل والشباب والعمال والفلاحين في الدستور، كما يتحدث عن الصحة والتعليم والبحث العلمي وأهمية الخروج للتصويت على الدستور لتأكيد شرعية الثورة، كما يتناول جهود الدولة في حربها على الإرهاب. الحوار يذاع لمدة ساعتين ويدير الحوار الإذاعي عبد الرحمن رشاد.