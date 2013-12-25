مجلس الوزراء: تراجع الطلب على العمالة المصرية بالداخل والخارج بأكتوبر الماضي

كشف تقرير لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية بالداخل والخارج خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 97 نقطة، مقابل 176 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق عليه، كما انخفض مقارنة بشهر أكتوبر 2012 والذى بلغ فيه 311 نقطة

> وأوضح المركزانخفاض مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل236 نقطة، مقابل492 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق عليه كما هبط مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال الفترة المذكورة ليسجل 224 نقطة مقابل 473 نقطة خلال الشهر السابق عليه.

وأظهر المركز – فى تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر، والتى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – ان فرص العمل المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل خلال شهر أكتوبر الماضي، قفزت بنسبة 271.4 % لتسجل10.92 الف فرصة، مقابل2.94 الف فرصة خلال شهر سبتمبر الماضي ،كماارتفعت بنسبة 7.2 % مقارنة بشهر أكتوبر 2012 والذى سجل 10.19 ألف فرصة عمل .

وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة محليا والمعلن عنها فى الصحف القومية خلال الفترة المذكورة تراجعت بنسبة 42.8% لتصل إلى نحو 3.92 ألف وظيفة، مقابل 6.85الف وظيفة خلال الشهر السابق عليه، كما انخفضت بنسبة 74.1 % مقارنة بشهر أكتوبر 2012 والذى بلغ فيه 15.12 الف وظيفة .

> أما بالنسبة للوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية ،تراجعت خلال شهرأكتوبر الماضي بنسبة52.2 % لتصل إلى1.11 ألف وظيفة، مقابل2.32 ألف وظيفة فى الشهر السابق عليه.

وبالنسبة للمشتغلين، أوضح المركز زيادة عدد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثمارى خلال شهر اكتوبر الماضي بنسبة 66.7% ، ليصل عددهم إلى 7.82 الف معين، مقابل 4.69 ألف معين خلال شهر سبتمبر السابق عليه …كما زاد على اساس سنوى بنسبة293 % مقارنة بشهر اكتوبر 2012 والذى سجل فيه 1.99 الف معين .

أ ش أ