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محافظ بورسعيد في برقيتي عزاء لوزير الداخلية ومحافظ الدقهلية: غرض خفافيش الظلام لن يتحقق

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محافظ بورسعيد في برقيتي عزاء لوزير الداخلية ومحافظ الدقهلية: غرض خفافيش الظلام لن يتحقق محافظ بورسعيد في برقيتي عزاء لوزير الداخلية ومحافظ الدقهلية: غرض خفافيش الظلام لن يتحقق

كتب : هبة صبيح منذ 18 دقيقة

قدم اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، واجب العزاء لكل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، في ضحايا حادث الإرهاب الغاشم على مديرية أمن الدقهلية.

كما قدم المحافظ تعازيه ومواساته لأسر شهداء الوطن، مع تمنياته لكل المصابين بالشفاء، مؤكدًا - في برقيتي عزاء لوزير الداخلية ومحافظ الدقهلية - أن هذا الحادث الإرهابي سيزيد من إصرار المصريين على استكمال مسيرة الديمقراطية من خلال خارطة الطريق، والتي ستبدأ بالخروج للاستفتاء على الدستور لإثبات حق الشعب في إقامة دولته المدنية الحديثة التي تحترم الحريات وتؤسس لمبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشار "قنديل" إلى أن غرض خفافيش الظلام التي تحاول زعزعة الاستقرار واستهداف الأمن القومي لن يتحقق من هذه العمليات الإرهابية، بل بالعكس، سيحقق التماسك والتلاحم بين الشعب والشرطة والجيش لاجتثاث الإرهاب من كل شبر في البلاد، والعبور إلى المستقبل للتأكيد على إرادة هذا الشعب العظيم، موضحًا أن جموع شعب بورسعيد بالكامل تستنكر هذا الاعتداء الغاشم على أبناء وطننا من الشرطة والمدنيين.

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