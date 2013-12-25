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حريق بـ 3 منازل بسبب ماس كهربائي بسوهاج‎ يلتهم 11 رأس ماشية

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حريق بـ 3 منازل بسبب ماس كهربائي بسوهاج‎ يلتهم 11 رأس ماشية حريق بـ 3 منازل بسبب ماس كهربائي بسوهاج‎ يلتهم 11 رأس ماشية

أدي حريق بـ3 منازل بسوهاج بسبب ماس كهربائي إلى نفوق 11 راس ماشية.

أرشيفية – لنفوق رؤؤس ماشية فى حريق

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية الشورانيه – دائرة المركز ، pde تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل محمد احمد محمد حسانين 50 سنة عامل وامتد لمنزلين مجاورين ملك السيد رمضان مجاهد 60 سنة بالمعاش ، وعبد العزيز محمد عبد الرحمن 35 سنة عامل .

ولم ينتج عن ذلك ثمة اى اصابات باحد وانحصرت التلفيات فى نفوق عدد 3 راس ماشية وعدد 7 راس ماعز وعدد 1 دابة واحتراق بعض المنقولات المنزلية .
> وبسؤال مالكى المنزلين الثاني والثالث أيد ما جاء بالفحص ورجحا ان يكون سبب الحريق ماس كهربائي بمنزل الاول ونفي الشبهة الجنائية .

اخطرت الادلة الجنائية للمعاينة الفنية ، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4824 اداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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