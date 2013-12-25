وزير التجارة يصدر قراراً بوقف استيراد حلقات الطاقة

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإيقاف استيراد حلقات الطاقة "GMI Quantum Pendant"، وما يماثلها من أساور أو دلايات أو الأصناف الأخرى، التى ترد تحت مسمى تنظيم طاقة الجسم أو إزالة آلام العضلات والمفاصل أو تساعد على النوم العميق أو حماية الإنسان من موجات الهواتف المحمولة أو السحب الإلكترونى.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى من أخطار هذه المنتجات، والتى تمثل تضليلاً للمستهلكين، مؤكداً على أهمية تفعيل دور أجهزة الدولة فى مواجهة مثل هذه المنتجات، والتى تؤثر سلباً على أمن وسلامة المستهلكين.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلب اللجنة العليا للكشف الإشعاعى، (التى تضم خبراء من هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية)، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع استيراد تلك المنتجات لوجود نسبة إشعاع عالية بها، وذلك استناداً إلى نتائج الدراسات الإشعاعية على هذه المنتجات التى عرضت على اللجنة، حيث قامت مجموعات العمل المختصة بالفحص الإشعاعى بهيئة الطاقة الذرية باكتشاف منتجات مستوردة متنوعة من الأصناف المشار إليها بالقرار من مناشئ مختلفة تحتوى على مواد ذات نشاط إشعاعى عال وتعرض مستخدميها، خاصة الشباب والأطفال، لجرعات إشعاعية غير مبررة، تحت زعم أنها تحمى الإنسان من موجات الهواتف المحمولة، وتقيه من السحب الإلكترونى وتنظم طاقة الجسم وتزيل آلام العضلات والمفاصل وتساعد على النوم العميق.

من جانبه، أكد على عبد الغفار، رئيس قطاع التجارة الخارجية، أنه قد روعى عند اتخاذ القرار استطلاع رأى الجهات الفنية المعنية بهذا الموضوع، ومنها وزارة الصحة، حيث أفادت الجهات التابعة لها (الإدارة المركزية للطب العلاجى بقطاع الطب العلاجى، الإدارة العامة للأشعة والمكتب التنفيذى للوقاية من الإشعاع)، بأن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة المختصة بفحص تلك الأصناف، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن مجموعة من الشباب كانوا قد تقدموا إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بطلب فحص واختبار عينة من حلقات الطاقة، وذلك لقياس نسبة الإشعاع بها، حيث كشفت نتيجة التحليل وجود نسبة إشعاع عالية، وهذه المستويات من المواد المشعة فى العينة أعلى من المعدلات الطبيعية المسموح بها.