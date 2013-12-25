مصدر عسكري: نهاية “أنصار بيت المقدس” قريبا.. وضرب 47 بؤرة إجرامية في سيناء

أكد مصدر عسكري مسئول أن قوات الجيش تمكنت اليوم من ضرب 47 بؤرة إجرامية خلال عمليات موسعة في شمال سيناء اليوم.

وأضاف ان نهاية جماعة انصار بيت المقدس اصبح قريبا جديدا، خاصة بعد تجفيف تمويلاتها في سيناء وقطع تواصلها مع اي عناصر ارهابية اخرى سواء في مصر او اي دولة مجاورة.

وأوضح ان القوات المسلحة والشرطة قامت باعادة انتشار قواتها بشكل يمنع استهداف الاكمنة او معدات القوات المسلحة او الابنية الامنية، حيث تقوم بنشر أكنة عل مسافات متقاربة والدفع بدوريات من الشرطة العسكرية بشكل مستمر علاوة على الاستعانة بقات اضافية من الصاعقة ورجال امظلات لفرض السيطرة الامنية بشكل كامل بسيناء.