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منشقو “الاخوان” يؤسسون حزبا خلال أيام بديلا لـ”الحرية والعدالة”

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منشقو “الاخوان” يؤسسون حزبا خلال أيام بديلا لـ”الحرية والعدالة” منشقو “الاخوان” يؤسسون حزبا خلال أيام بديلا لـ”الحرية والعدالة”

قرر شباب جماعة الإخوان المنشقون، تأسيس حزب سياسى من أجل عدم الإقصاء، والمشاركة فى الحياة السياسية ولمّ شمل المصريين، مشيرين إلى أن هذا الحزب لشباب الحرية والعدالة والجماعة الذين يرغبون فى العمل السياسى فى بلدهم .

وأضاف شباب الإخوان المنشقون، فى بيان لهم اليوم، أنه تم تكوين الحزب والإعلان عن رئيسه والمكاتب الإدارية والتنفيذية فيه، مع إعلان المرشد العام الجديد لجماعة الإخوان المقرر أوائل يناير القادم.

وأوضح الشباب أنه تم اختيار الاسم والموافقة عليه بإجماع، على أن يكون الحزب تحت اسم “مصر الحرية”، ويكون بديلا لحزب الحرية والعدالة، وتكون الهوية هى ديمقراطية للمّ شمل المصريين، والمحافظة على خارطة الطريق، وأن يكون هدف الحزب هو فصل الدعوة عن السياسة نهائيا، والهدف الرئيسى هو الإصلاح.

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