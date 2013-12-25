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الحكومة العراقية: 91 قتيلًا وجريحًا حصيلة تفجير سوق الآثوريين

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الحكومة العراقية: 91 قتيلًا وجريحًا حصيلة تفجير سوق الآثوريين الحكومة العراقية: 91 قتيلًا وجريحًا حصيلة تفجير سوق الآثوريين

قالت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، إن انفجار عبوتين ناسفتين في سوق الآثوريين في منطقة الدورة جنوبي بغداد، تسبب في مقتل وإصابة 91 شخصًا.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد، العميد سعد معن، إن «انفجار عبوتين ناسفتين في سوق الآثوريين بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، أسفر عن استشهاد 35 شخصًا وإصابة 56 آخرين بجروح».

وذكر مصدر أمني، في وقت سابق، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون بجروح إثر انفجار 3 عبوات ناسفة، في سوق الآثوريين بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.

كما شهدت بغداد انفجار سيارة مفخخة بالقرب من كنيسة ماريو حنا بمنطقة الدورة أيضًا، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة، معظمهم من أبناء الطائفة المسيحية وذلك بعد خروجهم من الكنيسة.

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