«الأمم المتحدة» تدين هدم مساكن فلسطينيين ليلة عيد الميلاد

أدانت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، الأربعاء قيام إسرائيل بهدم مباني للفلسطينيين في الضفة الغربية ليلة عيد الميلاد، ودعت إلى «الوقف الفوري» لهذه العمليات.

وقال المتحدث باسم الأونروا، كريس جونيس، إن المنظمة «تدين عمليات الهدم الأخيرة في الضفة الغربية، والتي أدت إلى تهجير 68 شخصًا».

وأضاف «كريس» أن «عمليات الهدم وقعت في عين أيوب بالقرب من رام الله وفي فصايل الوسطى بالقرب من أريحا وفي غور الأردن»، وأشار إلى أن معظم النازحين كانوا من اللاجئين وبأن «نصفهم كانوا من الأطفال».

وأوضح البيان أنه تم تشريد ما لايقل عن 1103 فلسطينيًا في 2013، بسبب عمليات الهدم التي «تنتهك القانون الدولي»، ودعت الأونروا إسرائيل إلى «الكف فورًا عن عمليات الهدم الإدارية».