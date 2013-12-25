ذوو الإعاقة يدشنون حملة "حق بلدى قبل حقى" للحشد بـ"نعم" للدستور

دشنت الحركة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، حملة بعنوان "حق بلدى قبل حقى" لتوعية المعاقين بالتصويت بـ"نعم" على الدستور.

وقال حسن السباعى، المتحدث باسم الحركة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، إن تعداد المعاقين فى مصر قارب 12 مليون شخص ولديهم القدرة للتأثير على نتائج الاستفتاء القادم.

وأضاف السباعى خلال مؤتمر صحفى للمعاقين بحزب التجمع، اليوم الأربعاء، "حملة حق بلدى قبل حقى تهدف لحشد وتوعية المعاقين بالدستور القادم وأنه كفل الحقوق لهم، مشيراً إلى أن المعاقين سيخرجون لقول كلمتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية.

وطالب المتحدث باسم الحركة الوطنية بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، الفريق عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية لإنقاذ الوطن من عنف جماعة الإخوان المسلمين.