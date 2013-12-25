المتحدث باسم "الأزهر": الطلاب المقبوض عليهم أمس سيتم إحالتهم للتأديب

أكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمى باسم جامعة الأزهر، أن الطلاب المقبوض عليهم فى أحداث أمس بجامعة الأزهر، سوف يعقد لهم مجالس تأديب لتورطهم فى الأحداث.

وأضاف زارع فى تصريح خاص اليوم، أن الطلاب الذين عقد لهم مجالس تأديب وصل عددهم إلى 300 طالب، ويضاف إليهم 16 طالبًا وطالبة قبض عليهم أمس.

وقال زارع، إن الطلاب المحالين للتأديب سوف يمنعون من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول، وفى حين حصل أحدهم على حكم قضائى بدخول الامتحان، فإن الجامعة لن تمانع من تنفيذ هذا الحكم.

وأشار زارع، إلى أن الأساتذة الذين يجرى التحقيق معهم لتورطهم فى أحداث وفعاليات سياسية داخل الجامعة لم يصدر قرار بشأنهم حتى الآن، ولا يمكن وصفهم بالمدانين لربما لم يثبت فى حقهم شىء.