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"أكاديمية المعلم" تخاطب مديريات التعليم لتسجيل بيانات المقرر تعيينهم

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"أكاديمية المعلم" تخاطب مديريات التعليم لتسجيل بيانات المقرر تعيينهم "أكاديمية المعلم" تخاطب مديريات التعليم لتسجيل بيانات المقرر تعيينهم

خاطبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المديريات التعليمية بالمحافظات، للإعلان عن فتح الموقع الإلكترونى للأكاديمية لتسجيل المعلمين المساعدين المتعاقدين حتى 31 ديسمبر 2011، وذلك فى إطار خطة الأكاديمية لتعيين المعلمين المساعدين المتعاقدين ممن مر على عملهم عامين بوظيفة معلم مساعد.

وأوضح الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، لـ"اليوم السابع" اليوم الأربعاء, إن بداية العمل بمجال التعليم، يتم من خلال التعاقد مع المعلم على درجه المعلم المساعد، وفى حال عدم حصول المعلم على شهادة الصلاحية فى خلال عامين، ينتهى التعاقد تلقائيا، لافتا إلى أن آخر موعد لتلقى طلبات التسجيل, سيكون الأربعاء 15 يناير 2014، والمقرر صدور قرار وزارى بعد اكتمال التسجيل، يقر بتثبيت كافة المسجلين.

وأضاف رمضان، أنهم أعدوا استراتيجية عقب إلغاء امتحانات الكادر، واستبدالها بتدريبات لكافة المعلمين المساعدين حتى من لم يتم العامين، لتأهيله للحصول على شهادة الصلاحية ومن ثم التثبيت فور إتمامه للمدة القانونية.

وتابع رمضان: "الإستراتيجية الجديدة، تعمل على تعيين كل ما يقرب من 3 أشهر بالتربية والتعليم، من المعلمين المساعدين على وظيفة معلم"، مشيرا إلى أن الأكاديمية تنظم ما يقرب من 4 دفعات بالعام الواحد، مقسمين على واحدة فى بداية شهر ديسمبر، وتعين بشهر يناير، والثانية تقدم أوراقها بشهر مارس لتثبت بإبريل، والثالثة تتقدم فى شهر يونيو لتعين بيوليو، والأخير بشهر سبتمبر لتعتمد بشهر أكتوبر، موضحا أن أعداد المعلمين بكل دفعه قد تصل إلى 30 ألف معلم من كافة محافظات الجمهورية.

وتضمن خطاب الأكاديمية للمديريات، الأوراق المطلوب إلحاقها بملف المعلم, وهى بيان الحالة الإلكترونى معتمد من شئون العاملين، ونسخة من أصل التعاقد، وشهادة إجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو إخلاء الطرف الدال عليها، وشهادة الرخصه الدولية لقيادة الحاسب الآلي، أو إقرار بالحصول عليها.


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