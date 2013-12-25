3400 طن قمح تتجه من ميناء الإسكندرية لمطاحن القاهرة والمحافظات

كتب : حازم الوكيل الأربعاء 25-12-2013 14:28

أعلنت إدارة ميناء الإسكندرية، مغادرة قاطرة نهرية تحمل 1700 طن قمح، منطقة "الهويس"، متوجهة للمطاحن بمنطقة شبرا بالقاهرة، ومغادرة قطار بضائع يحمل نفس الكمية من القمح من الميناء إلى عدة مطاحن بمحافظات مختلفة.

وقال اللواء عادل ياسين حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم الباخرة "بيرجين" قادمة من أوكرانيا وتحمل 65 ألف طن قمح، والباخرة "سانجو" من روسيا وعليها 60 ألف طن قمح، ليرتفع مخزون القمح بصوامع الغلال بالميناء إلى 962 ألف طن.

وأشار "حماد"، إلى أن الجهات الرقابية والمختصة قامت بتفريغ حمولتي الباخرتين في الصوامع لتبخيرهما وفحصهما لبيان مدى صلاحيتهما للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل، نددت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة البحري، بالحادث الإرهابي، الذي وقع أمام مبنى مديرية الأمن بالدقهلية، وأدى لاستشهاد وإصابة عشرات الأبرياء.

وطالب البيان، قوات الجيش والشرطة بالضرب بيد من حديد على أيدى الإرهابيين، لافتا إلى أن ذلك يعد مطلبا شعبيا.

واعتبر أحمد عمار، رئيس النقابة المستقلة، بميناء الإسكندرية البحري، أن ما حدث خيانة بكل المقاييس، مشيرا إلى أنه أسلوب الإرهاب الأسود، وأنه يجب أن نتكاتف جميعا للتصدي له فالقضية أصبحت مصير أمة كاملة.