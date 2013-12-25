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ناشط يجوب محافظات مصر "جريا على الأقدام" رافعا شعار "لا للإرهاب"

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ناشط يجوب محافظات مصر "جريا على الأقدام" رافعا شعار "لا للإرهاب" ناشط يجوب محافظات مصر "جريا على الأقدام" رافعا شعار "لا للإرهاب"

كتب : حسن صالح الأربعاء 25-12-2013 14:32

أعلن الناشط السياسي والاجتماعي جمال شهاب، وكيل مؤسسي حزب " أمنا"، عزمه على الإنطلاق في ماراثون فردي يجوب من خلاله محافظات الجمهورية، جريًا على قدمه تحت شعار "لا للعنف والإرهاب"، في إطار مبادرة "مصر تستحق".

وأوضح شهاب، أن الماراثون سيقام تحت رعاية المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، واللواء محمود يسري مدير أمن المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل ماراثون للجري بمفرده، داعيًا كل من يحب أن يشاركه في ذلك أن يجوب من خلاله محافظات الجمهورية.

وقال الناشط، إنه سيرفع علم مصر ولافتة لرفض الإرهاب الإخواني، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب لرئاسة الوزراء، ووزارت الداخلية، والشباب، والرياضة، والإعلام، والسياحة، ومحافظ القليوبية، ومدير الأمن، ومدير العمليات بالمديرية، ومأمور قسم قصر النيل؛ للموافقة على إقامة الماراثون.

من المقرر، أن يبدأ الماراثون فعالياته في1 يناير، ويستمر على مدار 3 أيام، مؤكدًا على أهمية تكاتف الشعب المصري في مواجهة الإرهاب، ومواجهة الحاقدين والكارهين للوطن.

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