رونالدو: نيمار سيصنع التاريخ

أ ش أ/ أكد نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدو ، أن النجم الصاعد نيمار سوف يصنع التاريخ في السنوات القادمة واعتبره واحدا من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم البرازيل على الاطلاق.

وكان اللاعب - 21 عاما - قد تألق بعد انضمامه لنادي برشلونة الإسباني من نادي سانتوس في بداية الموسم الحالى، كما تألق بشدة في بطولة كأس القارات التى فاز بها منتخب السيليساو، كما واصل تألقه في النادي الكتالوني تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني تاتا مارتينو.

وصرح رونالدو للتليفزيون البرازيلي "صعود نيمار ليكون لاعبا عظيما في المستقبل حقيقة لا جدال فيها، وسيسجل إسمه في التاريخ كواحد من أعظم اللاعبين البرازيليين في العالم".

وأضاف نجم برشلونة وريال مديد السابق "نيمار يسير على الطريق الصحيح وهو يملك شخصية كاريزمية ويركز على ما يجب أن يقوم به كى يحقق النجاح".