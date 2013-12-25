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بالصور.. إجراءات أمنية مشددة على أقسام شرطة الوادى الجديد

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شهدت مديرية امن الوادى الجديد والاقسام والمراكز الشرطية التابعة لها، إجراءات أمنية مشددة، وتم غلق الطرق المؤدية إلى المديرية وأقسام الشرطة بالحواجز الحديدية لمنع الاقتراب منها، كما انتشرت قوات التأمين بالأسلحة والدروع وواقى الرصاص لتأمين المواقع الحيوية والمنشآت الاستراتيجية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد سليمان مدير أمن المحافظة.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" اجراءات التأمين بمركز شرطة الداخلة والذى شهد إجراءات تأمين مشددة بقيادة المقدم جمال سيد نائب مأمور المركز والذى قام بتجهيز تشكيلات امنية مكثفة فى محيط المركز وغلق الطرق المؤدية اليه بالحواجز الحديدة وتدعيم كافة الاكمنة الثابتة والمتحركة وتعزيز تسليحها تحسبا لوقوع أية أعمال عنف أو هجوم عليها.

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