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مصادر: الوزراء انقسموا حول إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية بسبب المخاوف الدولية

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مصادر: الوزراء انقسموا حول إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية بسبب المخاوف الدولية مصادر: الوزراء انقسموا حول إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية بسبب المخاوف الدولية
البرعي وأبو عيطة مؤيدان.. والرافضون: نحتاج حكما قضائيا

كتب : مصطفى فهمي منذ 6 دقائق

قالت مصادر حكومية إن الوزراء انقسموا داخل اجتماع مجلس الوزراء أمس حول إعلان جماعة الإخوان "المحظورة" كجماعة إرهابية، موضحة أن من ضمن الوزراء الذين طالبوا بإعلانها أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الآخريين.

أما الوزراء الذين رفضوا إعلانها جماعة إرهابية برروا ذلك بضرورة صدور حكم قضائي حتى تكون بشكل رسمي، وليس قرار إجرائي، بالإضافة إلى مخاوف دولية من إعلانها دون صدور حكم رسمي من الجهات القضائية المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عرض في بداية الاجتماع التقرير الأمني المفصل حول حادث تفجيرات المنصور.

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