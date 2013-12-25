شنايدر يوجه ضربة لمساعي مانشستر يونايتد لضمه

أسطنبول /أ ش أ/ وجه الهولندى ويسلى شنايدر نجم نادى جالاتا سراى التركي ضربة لمساعى نادى مانشستر يونايتد لضمه فى موسم الانتقالات الشتوية بعد أن اكد انه سعيد فى النادى التركى ولايمكنه الانتظار لغلق موسم الانتقالات الشتوية.

وكانت انباء قد ربطت منذ فترة طويلة بين الهولندى الدولى /29 عاما/ وبين الانتقال لاولدترافورد والمحت الى أن المدير الفنى للشياطين الحمر ديفيد مويس مستعد لعرض مبلغ كبير لضم نجم نادى انتر الايطالى السابق فى محاولة لإحياء فرص فريقه فى المنافسة على اللقب المحلى.

غير ان شنايدر صرح لتليفزيون "بياز تى فى" قائلا "حتى الآن لم ترد اى عروض".

وأضاف "تثور شائعات بشأنى مع بدء كل موسم انتقالات،أنا اتطلع لغلق موسم الانتقالات الشتوية حتى يتوقف الناس عن الحديث عنى. أنا سعيد للغاية هنا مع الفريق والمشجعين ولا اجد سببا للرحيل".

وقال "مثل هذه النوعية من الاخبار تتردد ويجب أن ننتظر حتى اغلاق باب الانتقالات الشتوية".