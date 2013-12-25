أتليتكو مدريد يدرس وضع دييجو كوستا في ابريل القادم

مدريد /أ ش أ/ بدأ نادى اتليتكو مدريد يرتب اوراقه استعدادا للموسم القادم مبكرا ولكن امامه حالتين يجب حسم موقفهما قبل نهاية الموسم الحالى هما دييجو كوستا والحارس كورتوا.

وذكرت صحيفة "أس الأسبانية" أنه فى ظل تألق كوستا الذى يختتم النصف الاول من الموسم مسجلا 19 هدفا ومتساويا مع لويس سواريز مهاجم ليفربول الانجليزى وبات مرشحا بقوة للفوز بجأئزة هداف الدورى هذا الموسم فإن النادى يرى ان وضع كوستا ربما يكون مماثلا لوضع راداميل فالكاو الذى تم بيعه فى بداية الموسم بمبلغ ضخم بعد تألقه موسمين بين صفوف النادى.

ويدرك نادى العاصمة الاسبانية ان كوستا جذب اهتمام العديد من الأندية من بينها بروسيا دورتموند وارسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتى،وقام النادى بتعديل عقد اللاعب بعد اهتمام ليفربول بضمه فى الصيف الماضى وسوف يراجع شروط العقد مجددا فى شهر ابريل القادم.

واضافت "أس" ان هذه هى اللحظة التى سيكون بوسع النادى الاستماع لأى عروض بشأن اللاعب ويدرس ما إذا كان من الافضل بيعه أو الاحتفاظ به.

ومن ناحية أخرى وضع النادى مهلة تنتهى فى فبراير لحسم امر الحارس كورتوا المعار من تشيلسى بشأن الاحتفاظ به لموسم آخر على سبيل الاعارة.ويعتمد موقف الحارس على الرأى النهائى للبرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لنادى تشيلسى الذى يتردد أنه يصر على تجديد الحارس لعقده قبل تجدد اعارته وإلا فإنه سوف يعيده ويجلسه على مقاعد البدلاء حتى انتهاء عقده الحالى.