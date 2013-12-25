بالصور..احتفالات الروم الكاثوليك بعيد الميلاد

احتفل الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد بمقر مطرانية الارمن الكاثوليك بوسط البلد بالقاهرة.

وحضر الاحتفال لفيف من رجال الدولة والقيادات الحزبية.

وأدان كريكور أوغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع فجر يوم الثلاثاء الماضى في مدينة المنصورة، واستهدف أبرياء يؤدون واجبهم الوطني، ساهرين على أمن الوطن وسلامة الناس، وتساءل ما ذنب أسر الشهداء، وما أكبر وجعهم في تلك الأيام.

وقال كريكور في تصريحات خاصة لـ “لوكالة أونا ” إن الاحتفالات بعيد الميلاد تكون مختلطة بالحزن والاسي من الأعمال الإرهابية التى وقعة في المنصورة، فالرب في العلى أقدر، لكن لابد من الحذر واتخاذ الاحتياطات الأمنية المشددة، حتى نتجنب ذلك الإرهاب الجبان الذي يريد أن يعيدنا إلى العصر الحجري.

وأكد أن صلاة الكنيسة فى عيد الميلاد المجيد لأسر الشهداء أن يعزي الرب قلوبهم، ويلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد على أن الشعب المصرى بجميع طوائفة يستطيع أن يواجه هذا الارهاب الاسود وأن الله سيقف معنا جميعا لكى نعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الامان.

>