“النور” لـ”الإخوان”: كفاكم إثارة للفزع والتعدى على قيادات “النور” و”الدعوة السلفية

وجه المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور, رسالة إلى الإخوان المسلمين قائلاً كفاكم إثارة للفزع والتعدى على قيادات حزب النور والدعوة السلفية الذين هم جزئ أساسي من أبناء الشعب المصرى.وقال مرة لن نرضى بذلك الأمر, ولن يرضى عنه الشعب, مضيفاً أن عليهم أن يدركوا خطورة التصرفات التي لا تنبع عن دين أو عرف قبل فوات الأوان.

> ووجه أمين حزب النور للإخوان قائلا: أين أخلاق هذا الدين التى تحاولون أن تدعون برفع رايته؟ هل الدين يأمر بإثارة الفزع؟, مشدداً علي أن الدين لا يأمر بذلك أبداً.

وقال مرة نريد أن نقول لهؤلاء ماذا تريدون من الوطن؟ وماذا تريدون له؟ هل تريدون أن تتحقق أغراض المتربصين بالوطن بسقوط الدولة.