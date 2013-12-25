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مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يُقيل «القرضاوي» من عضويته

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مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يُقيل «القرضاوي» من عضويته مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يُقيل «القرضاوي» من عضويته

قرّر مجمع البحوث الإسلامية، أعلى جهة علمية بالأزهر الشريف، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إقالة الدكتور يوسف القرضاوي، من عضوية المجمع، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إقالته من عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

صدر القرار بإجماع جميع أعضاء المجمع دون استثناء، بسبب ما اعتبروه «تطاول (القرضاوي) المستمر على والأزهر الشريف، وإحالته للمحكمة الجنائية مع قيادات الإخوان في قضية تهريب سجناء وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير 2011، وخروجه على المنهج الأزهري وإصداره فتاوى تحثّ على التحريض على مؤسسات الدولة».

كان عدد من أعضاء المجمع تقدموا بطلبات رسمية إلى شيخ الأزهر وأمانة مجمع البحوث الإسلامية بإقالة «القرضاوي»، بسبب «تطاوله المستمر على مصر والأزهر الشريف وتحريضه على العنف والعمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة».

يذكر أن «القرضاوي» تقدّم باستقالته من عضوية مجمع البحوث الإسلامية، بعدما علم أن المجمع سيعقد اجتماعًا لإقالته.

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