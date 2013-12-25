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والد علاء عبدالفتاح بمؤتمر "6 أبريل": النظام اعتقل المعارضين لتمرير الدستور

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والد علاء عبدالفتاح بمؤتمر "6 أبريل": النظام اعتقل المعارضين لتمرير الدستور والد علاء عبدالفتاح بمؤتمر "6 أبريل": النظام اعتقل المعارضين لتمرير الدستور

كتب : عمرو حامد الأربعاء 25-12-2013 13:12

بدأ منذ قليل، مؤتمر حركة "6 أبريل" وأسر المعتقلين في أحداث مجلس الشورى، وأحداث عابدين؛ لبحث أسباب الاعتقال، بحضور محمد عبدالقدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والمحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام والد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وسط غياب قيادات الحركة.

ووجه المحامي والد علاء عبدالفتاح، انتقادات للقضاء، والنيابة العامة، بسبب الأحكام التي صدرت في حق النشطاء، مشيرًا إلى أن هناك عودة للاتهامات التي كان يقبض بها على السياسيين قبل ثورة 25 يناير.

وأكد سيف الإسلام، أن الحالية تستخدم القانون لقمع النشطاء السياسيين، متهمًا السلطة بأنها تحتفظ بالمعاضين داخل السجون من أجل تيسير تمرير الاستفتاء على الدستور الجديد، ومن أجل تزويره إذا اضطرت الظروف لذلك، على حد تعبيره.

يذكر أن، المؤتمر ينعقد الآن داخل نقابة الصحفيين، في إشارة إلى غياب قيادات الحركة.

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DMC

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