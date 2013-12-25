1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للوزارات والجهات الإتحادية والقطاع الخاص

تقرر تعطيل الوزارات والجهات الإتحادية في الدولة يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يناير عام 2014 بمناسبة رأس السنة الميلادية..على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق الثاني من يناير 2014.

ووجه معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية..تعميما اليوم إلى الوزارات والهيئات الإتحادية بهذا الشأن استنادا إلى أحكام الفقرة رقم 5 من المادة 100 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010 حول اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزرات والجهات الاتحادية في الدولة.

ورفع معالي القطامي بهذه المناسبة أسمى آيات التهانى والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.. سائلا الله العلي القدير أن يعيد المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية..كما هنأ شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة.

كما تقرر ايضا أن يكون يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يناير لعام 2014 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأصدر معالي صقر غباش وزير العمل تعميما بهذا الشأن تنفيذا لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 حول تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

ورفع معاليه بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة السعيدة.