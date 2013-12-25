مدرسة خاصة بالهرم ترفض تنفيذ قرار وزير التعليم بتخفيض 25% من مصاريف أبناء المعلمين

اشتكى عدد من أولياء أمور مدرسة الأورمان الخاصة والتابعة لإدارة الهرم التعليمية، من عدم تنفيذ إدارة المدرسة لقرار الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بإعفاء أبناء المعلمين والعاملين بمنظومة التعليم، من 25% من إجمالى مصاريف الالتحاق بالمدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.

قال زيدان محمد أحد أولياء الأمور، أنه يعمل مدرسا بإحدى مدارس المحافظة، ولم يتم الاستفادة من القرار، بتخفيض المصايف لابنته الطالبة بالصف الثانى الابتدائى، مستنكرا عدم تنفيذها لقرار الوزارة، مؤكد أن الإدارة المدرسية لم تكتفِ بذلك بل قامت برفع المصاريف بنسبة وصلت إلى 10% عن العام الماضى، بما يعادل 3500 جنيه، بدلا من 3200، بالإضافة إلى إلزام أولياء الأمور بدفع رسوم امتحانات تقدر بـ25 جنيها.

وأضاف محمد، أن المدرسة أيضا تجبر أولياء الأمور على دفع مبلغ يقدر بـ70 جنيها جنيه مقابل الاشتراك فى نظام التقسيط للمصاريف، بالإضافة تعمد المدرسة إجبار الطلاب على شراء الملازم والكتب الخارجية بـ60 جنيه للطالب الواحد.