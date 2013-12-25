شباب القاهرة وبنات الفيوم يحصدون المركز الأول فى كرة القدم بدورى المدارس

أقيمت المرحلة الأولى من لقاء مشروع دورى القطاعات لطلاب المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات فى ألعاب القوى وكرة القدم الخماسية وكرة السلة، وذلك فى مدينة بشكشوك بمحافظة الفيوم.

أشارت الدكتورة علية ياسين مستشار التربية الرياضية والعسكرية إلى أن عدد الطالبات المشاركات 18 طالبة، والطلاب المشاركين 30 طالبا، وعدد المدربين المرافقين 24 مدرب، والمشرفات المرافقات 3 مشرفات، والمشرفين المرافقين 5 مشرفين.

وصرحت ياسين بأن نتائج المنافسات والسباقات بالنسبة لألعاب القوى بنين كانت كالتالى: بالنسبة لدفع الجلة حصلت محافظة القاهرة على المركزين الأول والثالث، ومحافظة بنى سويف على المركز الثانى، وبالنسبة لمسابقة الـ100 متر جرى حصلت محافظة الجيزة على المركزين الأول والثانى والفيوم على المركز الثالث، وبالنسبة للوثب الطويل حصلت محافظة بنى سويف على المركز الأول، والجيزة على المركز الثانى والقاهرة على المركز الثالث.

وأشارت إلى أن نتائج ألعاب القوى بنات تمثلت في: بالنسبة لمسابقتى دفع الجلة والـ 100 متر جرى حصلت محافظة الفيوم على المركزين الأول والثالث، وبنى سويف على المركز الثانى. وبالنسبة لمسابقة الوثب الطويل حصلت محافظة الفيوم على المركز الأول ومحافظة القاهرة على المركز الثانى، ومحافظة بنى سويف على المركز الثالث.

وبالنسبة لكرة القدم الخماسى بنين حصلت محافظة القاهرة على المركز الأول، والقليوبية على المركز الثانى، والفيوم على المركز الثالث.

وبالنسبة لكرة القدم الخماسى بنات حصلت محافظة الفيوم على المركز الأول، وبنى سويف على المركز الثانى، والقاهرة على المركز الثالث.

أما عن كرة السلة بنين فقد حصلت محافظة الجيزة على المركز الأول، والقليوبية على المركز الثانى، وبنى سويف على المركز الثالث.

وبالنسبة لكرة السلة بنات حصلت محافظة بنى سويف على المركز الأول، والقاهرة على المركز الثانى، والفيوم على المركز الثالث.

وأوضحت مستشار التربية الرياضية أنه قد أقيم حفلا ختاميا بحضور ممثلى وزارة التربية والتعليم ووزارة الدولة لشئون الرياضة ومديرية الشباب والرياضة لإعلان النتائج وتم توزيع الهدايا العينية على الطلاب والمدربين والمشرفين بالنسبة للفرق الفائزة بالمركز الأول، كما تم تسليم الدرع العام للمحافظة الفائزة فى سباقات ألعاب القوى.