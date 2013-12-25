"الصحة" تنفي وجود أي نقص في قائمة الأدوية الأساسية

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 42 دقيقة

نفت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، وجود أي نقص في قائمة الأدوية الأساسية والتي تضم 405 أدوية، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية تقوم بعمل نشرة دورية بقائمة النواقص، كل أسبوعين، علمًا بأن النقص مقتصر على الاسم التجاري لبعض المثائل فقط وهناك بدائل متعددة أيضًا، لافتة إلى وجود حوالي٣٥ دواء لهم بدائل لها نفس التأثير العلاجي.

وقالت "الرَّبَّاط" خلال حوارها مع الإعلامية رولا خرسا ببرنامج "البلد اليوم" إن مستحضر "الليبدول" الذي يستخدم عند إجراء الآشعة على الكبد مدرج على قائمة النواقص حيث تنتجه شركة وحيدة على مستوى العالم؛ والمستحضر مسعَّر للمستشفيات بسعر ٨٠ جنيهًا، وتقدمت الشركة للوزارة بعرض توفير ١٥ ألف ڤيال بصفة استثنائية بـ٤٨٧.٥ جنيه مصري للتداول داخل المستشفيات وهذا يغطي جميع الاحتياجات، بينما مستحضر" فاكتور ٨" فهو متوافر بـ٢٤ ألف و٥٣٩ ڤيال، وهو ما يغطي جميع الاحتياجات والاستهلاك الطبيعي، علمًا بأن معدل الاستهلاك ٥٠٠ ڤيال شهريًا، وأن تلك الكميات مفرج عنها من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.