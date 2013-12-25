غموض Jennifer Lopez يتجلّى في ديكور منزلها

تمتلك النجمة العالميّة Jennifer Lopez العديد من البيوت في "نيويورك" و"كاليفورنيا" و"هامبتونز" ومناطق أمريكيّة أخرى؛ وكلُّ واحد منها يروي قصّة مرحلة معيّنة من حياتها. فإذا كنت ترغبين في الإطلاع على حياة هذه النجمة الشهيرة، رافقينا في جولة شاملة في داخل منزلها...

"منازل النجوم في سوق العرض والطلب"، تنطبق هذه المقولة على جميع منازل المشاهير، إذ أصبح تبديلها هواية يستمتعون بها، كلوبيز التي عرضت منزلها في مدينة "ميامي" الأمريكيّة للبيع مقابل 40 مليون دولار أمريكيّ، علماً أنّها فعلت هذا الأمر في سنة 2010 مقابل 29 مليون دولار أمريكيّ!

ويُحيل هذا المكان إلى الطراز المتوسّطي، ويتألف من طبقتين، ويمتدّ على مساحة 12.153 قدماً مربّعاً، ويضمّ 7 غرف نوم و9 حمّامات وصالة للياقة البدنية، بالإضافة إلى مرآب يتّسع لـ3 سيارات.

وعند دخوله، تطالع الزائر التصاميم الكلاسيكيّة، حيث الحجر الكلسي يسوده، بينما القناطر تزيّن سقوف الغرف لتتخذ شكل القباب، في وقت تكلّل الأقواس جميع النوافذ لتتماشى مع الطراز القديم.

ولم تكترث النجمة بتوزيع "الاكسسوارات" الضخمة في الغرف من أجل إضفاء الفخامة على ديكوره، بل اكتفت باقتناء قطع الأثاث الضروريّة، وزيّنت الجدران باللوحات الغامضة لتترك شخصيّتها لغزاً يعحز الجميع عن حلّه!

وهي تقضي جلّ أوقاتها في غرفة المعيشة الفسيحة والتي تتألف من أريكة و4 مقاعد لتسعَ أكبر عدد من الضيوف.

وتستلقي في أوقات فراغها في غرفة نومها على فراش أبيض، إلى جانب "تلسكوب" قريب من النافذة، حيث بإمكانها الاستمتاع بالنظر إلى البحر الواسع وأفقه! ويلفت انتباه الزائرين تلك اللوحة العملاقة، التي تغطّي الجدار الجانبيّ، إذ تبدو خليطاً من الألوان الداكنة والحارّة، فماذا تعني؟ وإلامَ ترمز؟ هذه هي حقيقة شخصية النجمة الغامضة!

وفي خلال هذه الجولة، يلفت تصميم المطبخ حيث يسود الخشب، وتتوسّطه طاولة مستطيلة ضخمة.

وقد حرصت Lopez على تجهيز صالة اللياقة البدني بما فيها من معدّات تحتاجها لتبقى محافظة على ليونة جسدها.

وقبل أن يحلّ الليل، تسترخي النجمة الهوليوودية في حديقتها، حيث تتناول كوباً من الشاي، وهي تستمتع بالنظر إلى غروب الشمس.

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