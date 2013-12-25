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المستشار الإعلامي لقنوات "الحياة": سنواصل الالتزام بالصدق والموضوعية

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المستشار الإعلامي لقنوات "الحياة": سنواصل الالتزام بالصدق والموضوعية المستشار الإعلامي لقنوات "الحياة": سنواصل الالتزام بالصدق والموضوعية

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 25-12-2013 11:26

أكد معتز صلاح الدين، المستشار الإعلامي لقنوات الحياة، أن حصول قناة الحياة على المركز الأول على مستوى القنوات الفضائية الأكثر رواجًا على محرك البحث "جوجل"، يعطي دافعًا جديدًا لمواصلة الالتزام بالصدق والمهنية والموضوعية، وهي المعايير التي تلتزم بها قنوات الحياة منذ ظهورها حتى الآن.

أضاف صلاح الدين، أن هذه النتيجة تتواكب مع نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها شركات عالمية في بحوث المشاهدة، والتي تحتل خلالها، الحياة، المركز الأول بين الفضائيات المصرية.

الجدير بالذكر، أن "رامي قنديل" مسؤول العلاقات العامة لجوجل في وشمال أفريقيا، أعلن خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج الحياة اليوم، أن قناة الحياة حصدت المركز الأول على مستوى القنوات الفضائية الأكثر رواجًا على محرك البحث "جوجل".

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