تجديد حبس 104 من عناصر الإخوان 45 يوما في أحداث بولاق أبو العلا

جددت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة حبس 104 من جماعة الإخوان المحظورة 45 يوما على خلفية أحداث شغب منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.

> كان قد انتقلت غرفة المشورة الى سجن وادى النطرون لنظر تجديد حبسهم وذلك لدواعى أمنية وتعذر نقل المتهمين من محبسهم .

كانت قد أمرت فى وقت سابق نيابة بولاق أبو العلا برئاسة المستشار عمرو غراب ، وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول، بحبس 104 من جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين عددًا من التهم منها الانضمام إلى جماعة محظورة بغرض تعطيل أحكام القانون ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين واستعمال القوة والعنف والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

وكشفت تحقيقات فريق النيابة مع 105 متهمين من جماعة الإخوان، على خلفية أحداث الاشتباكات التي شهدتها منطقة السبتية وبولاق أبو العلا، والتي أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين أن جميع حالات الوفاة، جاءت نتيجة لطلقات الرصاص الحى وأن المتهمين ضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية، كما تم ضبط طبنجة وفرد خرطوش