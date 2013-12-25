أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أمن الأقصر يقبض علي إخواني متهم بالتحريض علي التظاهر ضد الجيش والشرطة

Google+ Print
أمن الأقصر يقبض علي إخواني متهم بالتحريض علي التظاهر ضد الجيش والشرطة أمن الأقصر يقبض علي إخواني متهم بالتحريض علي التظاهر ضد الجيش والشرطة

القبض – أرشيفية

القت قوات الشرطة بالأقصر ، اليوم الأربعاء ، القبض علي عضو بجماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بالتحريض علي التظاهر ضد الجيش والشرطة بمدينة إسنا جنوب المحافظة .

أحيل المتهم إلي نيابة مركز إسنا التي بدأت التحقيق معه برئاسة المستشار تميم حمودة مدير النيابة وتبين من التحريات ان المتهم ويدعي حسين احمد مغازي دعا للتظاهر ضد الجيش والشرطة أمام مسجد الخن بمدينة إسنا جنوب الأقصر .

في سياق متصل طلبت نيابة مركز إسنا تحريات جهاز الأمن الوطنى حول تظاهر العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بقرية زرنيخ ضد الاستفتاء بدون الحصول علي تصريح أمني وفقا لقانون التظاهر الجديد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا