أمن الأقصر يقبض علي إخواني متهم بالتحريض علي التظاهر ضد الجيش والشرطة

القت قوات الشرطة بالأقصر ، اليوم الأربعاء ، القبض علي عضو بجماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بالتحريض علي التظاهر ضد الجيش والشرطة بمدينة إسنا جنوب المحافظة .

أحيل المتهم إلي نيابة مركز إسنا التي بدأت التحقيق معه برئاسة المستشار تميم حمودة مدير النيابة وتبين من التحريات ان المتهم ويدعي حسين احمد مغازي دعا للتظاهر ضد الجيش والشرطة أمام مسجد الخن بمدينة إسنا جنوب الأقصر .

في سياق متصل طلبت نيابة مركز إسنا تحريات جهاز الأمن الوطنى حول تظاهر العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بقرية زرنيخ ضد الاستفتاء بدون الحصول علي تصريح أمني وفقا لقانون التظاهر الجديد .