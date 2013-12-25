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4 شباب في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج .. وغياب فتحي

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4 شباب في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج .. وغياب فتحي 4 شباب في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج .. وغياب فتحي

اختار محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي 20 لاعبا من ضمنهم 4 لاعبين شباب لقائمة الفريق التي تواجه الإنتاج الحربي يوم الخميس في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري.

واللاعبون الشباب هم محمد عبد الكافي حارس مرمى بالإضافة لسيد شبراوي ومحمد أحمد صادق "ميدو" وحسام غالي لاعب منتخب الشباب.

وخرج أحمد فتحي من القائمة بعد تعرضه لالتهابات في الحوض لينضم إلى قائمة الغائبين عن المباراة بسبب الإصابة والتي تضم حسام عاشور ورامي ربيعة ووليد سليمان وأحمد عادل عبد المنعم وشريف عبد الفضيل.

وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمود أبو السعود - محمد عبد الكافي

الدفاع: سعد سمير - محمد نجيب - وائل جمعة - صبري رحيل - أحمد شديد قناوي - سيد شبراوي - محمد أحمد صادق "ميدو"

خط الوسط: شهاب الدين أحمد - محمود تريزيجيه - أحمد شكري - عبد الله السعيد - حسام غالي - أحمد نبيل "مانجا"

الهجوم: السيد حمدي - عمرو جمال - دومينيك

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