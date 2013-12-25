ملعب عجرود يرفض دخول الزمالك والمصري دون دفع تأمين

منع أمن استاد عجرود دخول فريقي الزمالك والمصري لغرفة الملابس بسبب إصرار مسؤولي الملعب على الحصول على مبلغ التأمين.

وكان الزمالك قد سدد مبلغ إيجار الملعب 50 ألف جنيها إلا أن إدارة الاستاد تريد الحصول على 20 ألف إضافية وهو ما تراه إدارة العلاقات العامة بالزمالك غير منطقيا بسبب إقامة المباراة بدون جمهور.

ويتواجد الفريقان حاليا في ساحة الانتظار بالملعب، ولم يدخلوا إلى غرف خلع الملابس حتى الواحدة من ظهر الأربعاء.

ويقوم حلمي طولان المدير الفني لفريق الزمالك بمحاولات لحل المشكلة مستغلا علاقته الطيبة بمسؤولي الجيش وذلك قبل ساعة فقط من انطلاق المباراة.