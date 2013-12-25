مسؤول أممي يُرجّح سقوط آلاف القتلى في أحدث عنف جنوب السودان

رجح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، توبي لانزر، أن يكون عدد قتلى العنف في البلاد على مدى الأيام العشرة الماضية «بالآلاف وليس المئات».

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية»، الأربعاء، عن «لانزر»، أنه «لا يمكن الآن إنكار أن هناك آلاف الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم، في القتال الدائر منذ أيام بين جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفا كير وجنود موالين لنائبه السابق وخصمه السياسي الحالي رياك مشار».

وتتسق تصريحات «لانزر» مع ما أعلنته المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، التي أشارت إلى العثور على مقبرة جماعية في بانتيو، واحتمال وجود مقبرتين أخريين في جوبا.

وأضافت أنه عثر على مقبرة جماعية في بانتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية (شمال)، و«يمكن أن تكون هناك مقبرتان جماعيتان في العاصمة جوبا التي تقع جنوبي البلاد».

كان وزير الإعلام في جنوب السودان قال خلال مؤتمر صحفي في جوبا، إن ولاية الوحدة أصبحت تحت سيطرة قوات «مشار»، مضيفًا أنه «في حال وجود مقبرة جماعية فذلك يعني أن قوات (مشار) هي التي ارتكبت مجزرة».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحدّث، الإثنين، عن مزاعم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات تطهير عرقي، مشيرًا إلى أن الوضع في جنوب السودان طارئ ويستدعي اهتمام المجتمع الدولي».