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مكياج العيون البنيّة على طريقة النجمات

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مكياج العيون البنيّة على طريقة النجمات مكياج العيون البنيّة على طريقة النجمات

هل أنت صاحبة بنيّة جميلة؟ إذاً انت بحاجة لمكياج خاص يرسم عينيك بشكل جذّاب.
هذه الطريقة يمكنك أن تتعلميها من نجمتك المفضلّة. ومما لا شّك فيه أن معظم النجمات يتمتعّن بعيون بنيّة براقة تماماً كالمرأة العربيّة.

وللحصول على إطلالة مميّزة، أنت بحاجة إلى تحديد درجة لون عينيك، من أجل اختيار ما يُناسبها من ظلال.

1. للعيون البنية الداكنة
إذا كانت عيناك بنية داكنة، استخدمي الظلال بألوان كالبرقوقي أو الأخضر الغابي الداكن أو الرمادي الداكن، كما يمكنك استخدام الدرجات الداكنة من البني والبنفسجيّ في السهرات المسائية، ولإطلالة مكسيكية آسرة استخدمي الظلال الذهبية أو البرونزية.

2. للعيون ذات اللون البني المتوسط
أكثري من استخدامك الظلال الخضراء أو البنفسجية أو البرونزية التي ستبرز جمالك في أوقات النهار، كما يمكنك استخدام نفس الألوان مع الأي لاينر الأسود أو البني في المساء.

3. للعيون ذات اللون البني الفاتح
اختاري اللون الذي يناسبك، ثمّ استخدمي درجته الفاتحة على كامل الجفن، وضعي الدرجة الداكنة جداً من نفس اللون على منتصف الجفن إلى أطرافه. وفي النهاية، حدّدي عينيك بالأقلام الذهبية أو الخضراء لإبراز لون عينيك، مع تجنّب استخدام الأي لاينر الأسود، والاستعاضة عنه بالأي لاينر البنيّ.

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