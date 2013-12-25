الشيخ أحمد النقيب: الانفجار الغاشم نفذته أيدٍ خبيثة.. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله

كتب : صالح رمضان منذ 32 دقيقة

أصدرت الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الدقهلية بيانات تشجب وتدين الحادث الإرهابى الغاشم على مديرية الأمن، مؤكدة أن ما وقع لن يمر مرور الكرام، وداعية إلى تشكيل محكمة ثورية للإرهابيين.

وقد أصدر الشيخ أحمد النقيب «رئيس الأكاديمية السلفية بالمنصورة»، بياناً، قال فيه: «إن هذا الانفجار الغاشم نفذته أيدٍ خبيثة تريد الكيد لبلدنا وشعبنا وليس الله بغافل عما يعملون، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله».

واستنكر «النقيب» الفعل الغاشم، موصياً أهل المنصورة، بكثرة الذّكر والدعاء، وصدق اللجوء إلى الله سبحانه.

وقال حافظ الشاعر، المسئول الإعلامى للتيار الشعبى بالدقهلية: إن التيار الشعبى يدين الحادث الإجرامى الذى قام به أعضاء جماعة الإخوان.

وأضاف «الشاعر»: «نعزى شهداءنا من قيادات المديرية وجنودها وما حدث لن يمر مرور الكرام ولا بد من وقفة لهذه الحكومة المرتعشة التى لم تفعل شيئاً حتى الآن، وكان واجباً عليها أن تقوم بعمل محاكم ثورية لإعدام قيادات الجماعة، حتى يرتدع الآخرون».

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالهادى، رئيس حزب شباب مصر: إن دماء شهداء انفجار الدقهلية الغاشم معلقة فى عنق حكومة الدكتور حازم الببلاوى، التى راحت تراوغ وتناور خلال الشهور الماضية دون اتخاذ موقف قوى ورادع من إرهاب وممارسات عناصر جماعة الإخوان التى راحت تمارس إرهابها وتخريبها فى كل جامعات وشوارع مصر دون أن يعلن «الببلاوى» أن التنظيم الإخوانى تنظيم إرهابى، وأنه يجب التصدى له بحسم وقوة، تاركاً المؤسسة الأمنية فى مواجهة هذه الفوضى دون قرارات واضحة تتصدى للإرهاب الإخوانى حتى عاد شبح الخراب يحلق مرة أخرى على ربوع مصر.

ودعا الدكتور أحمد عبدالهادى، لاتخاذ قرار سيادى بإطلاق الرصاص الحى على كل من تسول له نفسه التخريب، أو نشر الفوضى، أو التظاهر لمدة عام كامل، مهما كانت المبررات، وإقالة حكومة حازم الببلاوى فوراً، ومحاكمة عناصرها بتهمة التآمر لتسهيل عمل الجماعات الإرهابية، ودعم المؤسسة الأمنية والعسكرية بقرارات وقوانين رادعة تتصدى لشبح الإرهاب وتبعد عن مصر أى مؤامرة تحاك فى الظلام بين الجبهات والحركات والائتلافات المشبوهة.

وقال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان له: إن حزبنا حذر من خطورة عدم التعامل بحسم مع الجماعات الإرهابية ومؤيديها.