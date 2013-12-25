«الاستفتاء»: «موسى» يشارك فى الحشد بـ«نعم».. و«الاشتراكى» يؤيد الدستور رسمياً

كتب : هدى رشوان ومحمد حمدى وكريم كيلانى منذ 28 دقيقة

واصلت القوى السياسية حملاتها فى المحافظات، للحشد بـ«نعم» على الدستور خلال الاستفتاء المقرر منتصف يناير المقبل، واستغل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين حضوره ورشة عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة، أمس، ودعا جموع المواطنين للتصويت بـ«نعم»، حتى يتحقق الاستقرار. وحذر «موسى» خلال كلمته، من حملات تنظيم الإخوان المشينة، ضد الدستور، الأمر الذى يحتاج ليقظة الشعب. موضحاً أن الدستور ينظم الحياة، ويحترم الأديان فى دولة مدنية من منطلق حياة صحية تجمع كل المصريين على أساس المساواة، وإعادة مصر إلى ماضيها المشرف. من جانبه، أعلن الحزب الاشتراكى المصرى تأييده للدستور والمشاركة فى الحشد للتصويت عليه بـ«نعم»، ودعا أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب، المواطنين للنزول يومى 14 و15 يناير للمشاركة فى الاستفتاء، وتبديد «أحلام الإخوان فى استعادة السلطة».