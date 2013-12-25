الجراح يعود للسعودية ليكذب شائعة وفاته

عاد نجم الكوميديا السعودية يوسف الجراح سالماً إلى الرياض فجر اليوم، بعد خروجه من إحدى المستشفيات في ولاية شيكاغو الأمريكية، وتماثله للشفاء من أزمة قلبية حادة أصابته السبت الماضي عقب مشاركته في الملتقى الذي نظمه عدد من المبتعثين في الولايات المتحدة، ليرد على الشائعات الكاذبة التي انتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس عن وفاته.