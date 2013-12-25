بعد ركود ثلاث سنوات...عودة حفلات رأس السنة إلى مصر

مجدداً، وبعد الاستقرار النسبي الذي تشهده مصر، قرّر عدد من منظّمي الحفلات العودة مرة أخرى إلى إطلاق موجة من الاستقطاب الجماهيري، يتصارع خلالها المطربون والمطربات على خطف الجمهور في ليلة رأس السنة، بعد فترة من الانهيار والكساد التي أصابتهم على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

غمازات دياب تنافس مي

بعد غياب سنوات طويلة عن إحياء أيّ من الحفلات في مصر، تعود الفنانة العراقية كلوديا حنا بحفلة، من المقرر إقامتها في فندق "جي دبليو ماريوت". وقد تكون هذه الحفلة بداية لتذكير الجمهور بها من جديد.

ومن الأردن، تشارك الفنانة مي سليم في إحياء حفلة بمدينة طنطا، بمشاركة المطرب الشعبي دياب، الذي من المزمع أن يشعل الحفل بأغانيه التي يحفظها الجمهور ويردّدها دائماً، مثل أغنيته الشهيرة "غمازات". وقد اتفق دياب مع منتج ألبوماته نصر محروس على عدد الأغاني التي سيغنّيها وأسمائها.

وبعد أن سبق وأكّد للمقربين منه أنه سيكتفي فقط بالغناء في الحفلة المزمع إقامتها في 28 من ديسمبر الجاري، احتفالاً بمرور عشر سنوات على مشواره الغنائيّ، عاد المطرب محمد حماقي ليتعاقد على حفلة رأس السنة، التي يقيمها في فندق كونراد السلام.

المطربون الشعبيون يسيطرون

وكان دياب ومي قد التقيا في عيد ميلاد نصر محروس مؤخّراً، وكان حديثهما عن هذه الحفلة التي يعدّان فيها لمفاجآت عديدة.

ويبدو أنّ حفلات رأس السنة هذا العام ستشهد هجوماً من المطربين الشعبيين، حيث يشارك حكيم وبوسي مع مصطفى كامل في أحد الفنادق. وتشارك في الحفلة نفسه المطربة آمال ماهر، على أن تصعد وحكيم ومصطفى وبوسي في الجزء الأول من الحفلة التي ستقام في فندق كونراد وتُختتم بآمال ماهر.

وتشارك المطربة الشعبية أمينه في إحياء ليلة رأس السنة أيضا بحفلتين، فيما يشارك المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كذلك في حفلتين.

جسّار ومطربو Arab Idol

ومن لبنان، يشارك وائل جسّار في إحياء هذه الليلة في فندق "سمراميس"، إلى جانب مطرب أراب أيدول، المصري أحمد جمال.

وتغني مطربة Arab Idol كارمن سليمان مع خريجة نفس البرنامج سلمى رشيد في إحياء حفلة رام الله، في فلسطين.

وإلى خارج مصر، يطير النجم محمد فؤاد إلى لندن، حيث يشارك في حفلة غنائية هناك، برفقة الفنانة الاستعراضية دينا، فيما تكثفت العروض على الراقصة الأرمنية الأصل صافيناز، التي ستقوم بإحياء ثلاث حفلات في الفنادق.

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