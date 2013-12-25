كيف عاد مهند من الموت؟

خلال تصويره أولى مشاهد مسلسله الجديد "سيد كورت وشورى" الذي تشاركه بطولته الممثلة فرح زينب عبدالله الشهيرة بإيلين، في منطقة كارتيبي في مدينة كوجالي التركية، فقد الممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند الذي يؤدي دور ضابط شجاع في حقبة الثورة البلشفية في روسيا، توازنه وقدرته على السيطرة على حصانه وسقط عنه في حادث مفاجىء ومؤسف، كاد يحوّل فرح الأيام للأولى للتصوير إلى كرب وحزن، حيث تسبّب سقوطه برعب كافة العاملين خوفاً عليه، وحمدوا الله على نجاته، وعودته بمعجزة إلهية من عالم الأموات كما وصف أحد فريق التصوير حادث سقوطه.

وقد تمّ نقله فوراً إلى أقرب مستشفى، وبعد خضوعه للفحوصات الطبيّة والمخبريّة والأشعّة، تبيّن وجود كسر في أحد عظام قفصه الصدري الذي تحمّل قوّة الصدمة جراء تمتّعه بجسد رياضي،

كما أفاده حرصه الشديد على ممارسة الرياضة أسبوعياً في نادي رياضي متخصص.

وبالرغم من إصرار الأطباء على أخذه قسط كبير من الراحة، إلا إنه قرّر مواصلة التصوير وتحدّي أوجاعه وكسوره، حتى لا يؤخر موعد عرض المسلسل كما هو مقرر في مطلع يناير 2014 المقبل.

وقد تم الإستعانة بدوبلير روسي الجنسية يشبهه إلى حد كبير لتصوير كافة مشاهده الخطرة على الحصان، وكافة مشاهد الفروسية لعدم إستطاعة كيفانش صحياً القيام بها، وكي يتابع كيفانش تصوير مشاهده الأخرى.

وقد بدأ مهند بالاستعانة بممرضة تأتي صباح كل يوم حيث حيث يقيم في فندق مجاور مباشرة لموقع التصوير، وتعطيه حقنتين مسكنتين للألم، بالإضافة إلى مقوّيات ليتغلّب على أزمته الصحيّة وليتعافى بسرعة.

وستصوّر معظم المشاهد الدرامية للعمل في تركيا بعد تخلّي المنتج كريم شاتاي عن فكرة تصوير معظم مشاهده في روسيا، بسبب درجة الحرارة المتدنّية حالياً في روسيا، ما سيرفع تكلفة التصوير مادياً ويرهق الممثلين صحياً جراء ساعات التصوير الطويلة.

وسيتم فقط تصوير المشاهد الضرورية فقط في روسيا.

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