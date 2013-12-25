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نجمات بوليوود الأكثر ثراءً لعام 2013

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نجمات بوليوود الأكثر ثراءً لعام 2013 نجمات بوليوود الأكثر ثراءً لعام 2013

حققت نجمات بوليوود السمراوات ثروات هائلة بعد نجاحهن في الدراما الهندية كأدوار بطولية، حيث باتت السينما تشّع بالجميلات اللواتي ظهرن في أكثر من مسلسل درامي وحققن نجاحات باهرة.
لكن المفلت ارتفاع أجر هؤلاء النجمات مما جعلهن من أغنى الممثلات لعام 2013.

دعونا نتعرف عليهن بالأسماء والأرقام يحسب الترتيب التسلسلي:

 تحتل صاحبة الغميزة الجميلة  Preity Zinta مرتبة عالية بين أغنى نجمات بوليوود لعام 2013 وهي التي أسرت قلوب الملايين بإبتسامتها الساحرة وأدوارها الرومانسية. ( ثروتها $145 مليون)
بالإضافة الى النجمة Deepika Padukone  التي بدأت مشوار النجومية من خلال عرض الأزياء وحازت على العديد من الجوائز حيث انتُخبت Model of the Year عام 2006 ، واستطاعت من خلال هذا اللقب أن تشق طريق النجومية نحو عالم التمثيل والشهرة لتحتل أعلى المراتب بين أغنى نجمات بوليوود. (ثروتها$ 96مليون)

الممثلة الفانتة Aishwarya Rai Bachchan  انتُخبت ملكة جمال الكون لعام 1994 واستطاعت من خلال جمالها الباهر وأدوارها الرومانسية أن تحقق جوائز عديدة وانتُخبت بين أجمل نساء العالم. ( ثروتها $ 45 مليون )

يليها النجمة Kareena Kapoor Khan  التي أتت من عائلة غنية أصلاً لكنها استطاعت أن تحقق دخلها وثروتها الخاصة بأدوارها البطولية خاصة بعد انتقالها من الأدوار الكوميدية الى الدرامية مما جعلها في الصفوف الأولى والأعلى أجراً في السينما الهندية. ( ثروتها $ 13.81 مليون)

أما النجمة Katrina Kaif  من أصل بريطاني- هندي فهي التي عُرفت من خلال ظهورها الأول في فيلم Malliswari وهو خليط بين الدراما والكوميديا، كذلك حققت ثروتها من خلال إشتراكها في العديد من الدعايات الترويجية مثل Coca Cola، Olay وغيرها. ( ($12.27 مليون )

تحتل الممثلة Priyanka Chopra  مرتبة عالية أيضاً من حيث الثراء. وهي التي حازت على لقب ملكة جمال العالم لعام 2000 وحصلت على جوائز أوسكار عديدة نظراً لنجاح أدوارها الدرامية. ( ثروتها $   7.46 مليون)

حتى النجمة Bipasha Basu   التي ولدت في New Delhi اعتُبرت من أهم نجمات بوليوود وأكثرها شهرةً في العالم فاستطاعت أن تحقق ثروة كبيرة من خلال فلميها Jism و Raaz. (  ثروتها  $5  مليون )

هنالك أيضاً نجمات أخريات يُعتبرن بين أغنى نجمات بوليوود لعام 2013 نذكر منهّن: Vidya Balan ، Anushka Sharma ، Sonakshi Sinha، Sonam Kapoor ، و Kangana Ranaut.

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