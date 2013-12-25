أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الـ"توك شو" تنقل أستوديوهاتها إلى "المنصورة" لتغطية الانفجار

Google+ Print
الـ"توك شو" تنقل أستوديوهاتها إلى "المنصورة" لتغطية الانفجار الـ"توك شو" تنقل أستوديوهاتها إلى "المنصورة" لتغطية الانفجار

كتب : فاطمة النشابي منذ 36 دقيقة

في إطار تغطيتهم للأحداث، ذهب العديد من مقدمي برامج الـ"توك شو"، إلى المنصورة، على خلفية انفجار مبنى مديرية الأمن.

توجه أحمد موسى، في برنامجه "الشعب يريد" على قناة "التحرير"، إلى موقع الانفجار، وأكد خلال الكلمة الافتتاحية لبرنامجه، أن لن تتأثر بالإرهاب، مؤكدًا أن المصريين سينزلون بالملايين للاستفتاء على الدستور.

وذهب فريق عمل برنامج "صباح الخير يامصر"، على التليفزيون المصري، إلى موقع التفجير بالمنصورة، وأجرى العديد من المقابلات، منها لقاء مع محافظ الدقهلية اللواء عصام الشوادفي، الذي قال، إنه لن يتمكن أحد من كسر الشعب المصري.

وتوجه فريق عمل برنامج "صباح أون"، المذاع على شاشة قناة "أون. تي. في"، بقيادة الإعلامية أماني الخياط، لإجراء العديد من اللقاءات التليفزيونية مع أهالي المنصورة، وللتأكيد على أن الشعب سيقف بكل قوته في وجه الإرهاب.

وانتقلت الإعلامية رولا خرسا، مقدمة برنامج "البلد اليوم"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، إلى هناك وأجرت العديد من اللقاءات مع أهالي المحافظة، وهتف المتواجدون معها للفريق أول عبدالفتاح ، مؤكدين أن الشعب يريد "إعدام الإخوان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا