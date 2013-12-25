الـ"توك شو" تنقل أستوديوهاتها إلى "المنصورة" لتغطية الانفجار

كتب : فاطمة النشابي منذ 36 دقيقة

في إطار تغطيتهم للأحداث، ذهب العديد من مقدمي برامج الـ"توك شو"، إلى المنصورة، على خلفية انفجار مبنى مديرية الأمن.

توجه أحمد موسى، في برنامجه "الشعب يريد" على قناة "التحرير"، إلى موقع الانفجار، وأكد خلال الكلمة الافتتاحية لبرنامجه، أن مصر لن تتأثر بالإرهاب، مؤكدًا أن المصريين سينزلون بالملايين للاستفتاء على الدستور.

وذهب فريق عمل برنامج "صباح الخير يامصر"، على التليفزيون المصري، إلى موقع التفجير بالمنصورة، وأجرى العديد من المقابلات، منها لقاء مع محافظ الدقهلية اللواء عصام الشوادفي، الذي قال، إنه لن يتمكن أحد من كسر الشعب المصري.

وتوجه فريق عمل برنامج "صباح أون"، المذاع على شاشة قناة "أون. تي. في"، بقيادة الإعلامية أماني الخياط، لإجراء العديد من اللقاءات التليفزيونية مع أهالي المنصورة، وللتأكيد على أن الشعب سيقف بكل قوته في وجه الإرهاب.

وانتقلت الإعلامية رولا خرسا، مقدمة برنامج "البلد اليوم"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، إلى هناك وأجرت العديد من اللقاءات مع أهالي المحافظة، وهتف المتواجدون معها للفريق أول عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن الشعب يريد "إعدام الإخوان".