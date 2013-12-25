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هجوم على التلفزيون المصري لبثه تبني "أنصار بيت المقدس" تفجيرات المنصورة

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هجوم على التلفزيون المصري لبثه تبني "أنصار بيت المقدس" تفجيرات المنصورة هجوم على التلفزيون المصري لبثه تبني "أنصار بيت المقدس" تفجيرات المنصورة

كتب : محمد مقلد منذ 6 دقائق

شنت المواقع الإلكترونية التابعة للجماعات الجهادية, والتي تتبنى نشر بيانات جماعة "أنصار بيت المقدس", وعلى رأسها المنبر الإعلامى الجهادي, هجومًا حادًا على التلفزيون المصري, لنشره خبر تبنى جماعة "أنصار بيت المقدس" لتفجيرات مديرية أمن الدقهلية بالأمس، دون صدور قرار رسمي من الجماعة أو مجرد تعليق منها على الحادث.

منتقدين أن التلفزيون المصري، لم يبرز أي بيانًا رسميًا صادر عن الجماعة، تعلن فيه تبنيها لتفجيرات مديرية أمن الدقهلية.

وأكدت المواقع, أن جماعة "أنصار بيت المقدس" أكدت من قبل, أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي, في بيان رسمي لها نشرته بتاريخ 20 أكتوبر الماضي, وأكدت من خلاله أنها غير مسؤولة عن صدور أي بيانات على المواقع، وحددت في بيانها المواقع الرسمية التي تنشر من خلالها.

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