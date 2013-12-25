خياراتنا من street style London

لندن ـ سميرة التميمي

شوارع لندن هي منصات عروض من نوع خاصّ، لها موضتها، وأسلوبها، وعارضاتها، من النسوة العاديات اللاتي يلتقطن ملامح الموضة ويوظفنها بالطريقة التي تناسب شخصياتهنّ، ومزاجهنّ، وأذواقهنّ الخاصّ. ويُمكن القول إنّ شوارع لندن الشهيرة، مثل أوكسفورد ستريت Oxford Street، وريجنت ستريت Regent Street، وبوند ستريت Bond Street، وكامدن تاون Camden Town، قد تتحول في بعض الأحيان إلى مصدر لإطلاق الصرعات وإلهام المصمّمين والإمساك بدفة الموضة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمزاج الشباب الصغار، الذين يمتلكون الجرأة والشجاعة لتجريب كثير من الثياب والاكسسوارات غير المألوفة.

ومن أجل إلقاء الضوء على موضة شوارع لندن، كانت لنا جولة في هذا الوقت الاستثنائي، ونحن على أبواب السنة الجديدة، والناس في سباق محموم للتسوّق من أجل الأعياد والحفلات، وعدنا إليك بمجموعة من طلات الكاجول، التي تعتمد بشكل أساس على السراويل العمليّة والأحذية المريحة التي تناسب المشاوير النهاريّة، مع الاستخدام الكبير للألوان التي لا تعرف الحدود.

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